19/09/2024 16:32

【美國減息】中國專家：美降息利好中國出口，謹防熱錢炒作

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布，將聯邦基金利率目標區間下調50個點子，降至4.75%至5.00%之間的水平。這是美聯儲局自2020年3月以來的首次降息，也標誌著由貨幣政策緊縮周期向寬鬆周期的轉向。

中國政策科學研究會經濟政策委員會副主任徐洪才表示，美聯儲局降息能夠刺激美國的股市、美國的消費。這對於全球經濟是個利好消息，對於中國的出口也是利好消息。

徐洪才指，未來聯儲局可能還要多次降息。有人預測，到明年年底可能要降息將近一個百分點，會對市場有一定的影響，但是熱錢流出美國，對一些新興經濟體的金融體系有一定的衝擊，要謹防熱錢趁機投機炒作。當然從國內的金融市場來看，要保持穩定。中國金融市場自身體量較大，有堅強的韌性，要集中精力做好自己的事，尤其是要解決當前內需不足的問題。要進一步激活微觀主體的動力和活力，改善市場的預期，這個至關重要。(lc)