19/09/2024 16:09
【高息定存】渣打全線減息6個月仍有3.6厘，一年期降至3厘
《經濟通通訊社19日專訊》美聯儲宣布大手減息0.5厘，是超過4年來首次減息。滙豐、中銀香港、渣打及東亞多間銀行亦陸續跟隨宣布將最優惠利率(P)下調0.25厘。
本港部分銀行隨即下調定存息率，當中渣打銀行(02888)全線降息，6個月息仍有3.6厘，但起存額達100萬元，只適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶透過分行辦理。門檻較低的計劃，起存額10萬元起，6個月及12個月息降至3.3厘及3厘。
另外，大眾銀行亦全線調低存息，如新舊客戶以新舊資金50萬元承做，3個月及6個月分別降至3.6厘及3.4厘。
星展銀行12個月存息降至2.45厘，起存額5萬元，適用於客戶以舊資金透過網上銀行辦理；如以新資金辦理，則12個月有4.5厘。(hp)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php
本港部分銀行隨即下調定存息率，當中渣打銀行(02888)全線降息，6個月息仍有3.6厘，但起存額達100萬元，只適用於全新「優先理財」或「優先私人理財」出糧客戶透過分行辦理。門檻較低的計劃，起存額10萬元起，6個月及12個月息降至3.3厘及3厘。
另外，大眾銀行亦全線調低存息，如新舊客戶以新舊資金50萬元承做，3個月及6個月分別降至3.6厘及3.4厘。
星展銀行12個月存息降至2.45厘，起存額5萬元，適用於客戶以舊資金透過網上銀行辦理；如以新資金辦理，則12個月有4.5厘。(hp)
表列各大銀行定存息率:https://www.etnet.com.hk/www/tc/forex/deposit-rate.php