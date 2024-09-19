19/09/2024 12:55

【虛擬銀行】ZA Bank下調分期貸款年息半厘

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息半厘，虛擬銀行ZA Bank宣布，將分期貸款同步減息半厘，實際年利率減至最低為1.3厘。

ZA Bank指，由即日起，用戶經其官方網站或ZA Bank App申請分期貸款，可獲最新貸款利率。只須於申請貸款過程中輸入限時優惠碼【PILCASH】，成功提取貸款，可獲最高1萬元現金獎賞。現有用戶最快30秒可獲審批結果，全新用戶最快亦只須90秒。還款期長達60個月。由現時至9月30日，即使最終貸款申請不成功，將獲最高188元獎賞。

以貸款額100萬元、還款期12個月的分期貸款為例，實際年利率即由原有的1.8厘，減至1.3厘。(bi)