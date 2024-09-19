19/09/2024 13:16

【美國減息】經絡:減息周期開始，料按揭息率回落至3.875厘

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息半厘，基準利率由5.25厘至5.5厘區間，下調至4.75厘至5厘區間，亦是美聯儲自2023年7月基準利率高位橫行逾13個半月後首次減息。滙豐及中銀香港同日跟隨宣布減息，最優惠利率(P)將由5.875厘下調0.25厘至5.625厘。



*料按揭息率回落至3.875厘，對樓按市場有正面支持*



經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場普遍P按計劃及H按計劃封頂利率為P-1.75%，即4.125厘，現時滙豐銀行下調最優惠利率(P)0.25厘，實際按息將下調至3.875厘。所有供樓業主可即時節省利息開支，另外置業人士的入息要求亦可同步降低，市場信心將逐步恢復，可促進經濟及樓按市場的復甦。目前本港住宅租金回報率普遍為3.3厘左右，當按揭息率低於租金回報率時，將帶動更多客戶逐步入市，為樓按市場帶來正面支持。



*倘美未來一年減息2厘至2.5厘，料HIBOR或回落至2厘*



曹德明續指，最新8月份美國消費者物價指數(CPI)連跌5個月至2.5%，創2021年3月以來的新低，通脹回落至2%的目標上已取得進展，美國就業增長亦有所放緩，預測聯儲局在未來一年內有機會累計減息2厘至2.5厘。隨著美國開始減息，香港1個月銀行同業拆息(HIBOR)預計將跟隨下調。今日1個月HIBOR報3.61厘，已連跌6個工作日，創自2023年5月3日(3.55%)即16個半月新低，如美國未來一年減息2厘至2.5厘，港息將跟隨美息下調，料HIBOR或回落到2厘。



*減息周期開展，建議置業人士選用H按*



對於減息周期開展，曹德明建議有意置業人士選用H按，HIBOR於減息周期下跌速度及幅度比最優惠利率P更多更快，建議買家選用H按計劃，當HIBOR跌穿鎖息位，便可即時慳息，減輕供樓負擔。另外，貨比三家，減息周期開始下，部份銀行對按揭業務取態將轉積極，並會不定時調整其按揭業務策略，其按揭息率及優惠不一，建議買家貨比三家，選擇較多合適的銀行承造按揭。(bi)