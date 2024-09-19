19/09/2024 13:31

【美國減息】高力:減息提振香港投資前景，全年樓價料跌最多一成

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局減息半厘，滙豐及中銀香港(02388)分別宣布調低最優惠利率四分一厘。高力研究部主管李婉茵表示，預測今年香港房地產市場全年投資總額將超過300億元，而在2025年，若經濟情況更為樂觀，投資總額有望進一步回升至370億元。減息政策的實施，可能激勵投資者積極尋求市場機會，特別是那些被低估和位處核心區的優質資產，同時也可能吸引國際資金回流。



*維持今年樓價下跌5%至10%預測*



李婉茵表示，由於目前整體樓市成交量偏低，一手貨尾單位仍有約2.1萬個，減息對市場來說無疑是一項重要的利好因素，有助於提振整體經濟和樓市。然而，減息所帶來的刺激效果，預計不會像今年2月底全面撤銷「辣招」後那樣明顯。當時撤招吸引了部分投資者重新入市，惟目前市況疲弱，成交量稀少，相信減息後可刺激成交量回升。儘管如此，仍維持2024年樓價將下跌5-10%的預測。



*料明年寫字樓租金下跌6%*



對於寫字樓市場，李婉茵表示，雖然減息對市場有利，但寫字樓市場的復甦將受到持續高供應的限制，而2025年寫字樓供應預計接近350萬呎。在市場消化能力仍需時間恢復下，預測寫字樓租金於2025年仍會下調約6%。



*今年核心區整體租金料升最多一成*



對於零售物業，她表示，減息預計將提振消費者信心，帶動零售消費回暖，並為行業帶來租金增長的潛力，預計今年核心區主街整體租金將保持年初預測，增長約5%-10%。(bi)





