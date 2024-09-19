19/09/2024 14:21

【美國減息】分析師：減息周期開始，留意投資級債券及港股優質股

《經濟通通訊社19日專訊》美聯儲宣布減息0.5厘，香港投資基金公會的討論會上，富達國際投資策略董事簡立恆指，上半年市場的焦點在於「通脹」，而當減息周期開始後，下半年焦點就在於「增長」，因此要關注投資產品的質素，並繼續留意零售、就業市場等數據表現。他又指，可留意港股市場估值較低的股份，如在政策上有推動，公司盈利有恢復，或可推動估值重估。

景順投資管理有限公司董事總經理及亞太區固定收益主管黃嘉誠指，過去資產表現分化，如美股、日股及印度股市都有較好表現。當減息周期開始，他預期固定資產回報會有所上升，亦看好投資等級的債券。



*美國大選等因素影響市場表現*



施羅德投資香港退休業務總監劉以浩指，預期明年全球經濟增長約2.7%，通脹升幅介乎2至3%。他提醒投資者，除息口外，亦有其他因素如美國大選，都會影響市場表現。

華夏基金(香港)國際業務主管蔡玉指，息口未必會一直下跌，亦可能有升降，令股、債市場有波動。她較看好美元長期債，但提醒投資者要對估值過高、過去升得太多的股份要更審慎。



*投資者對投資回報預期增加*



對於強積金投資，劉以浩指出，過去留意到投資者對投資回報的預期及對健康的關注度都有增加。簡立恆亦指，根據調查數據，不少投資者預期投資回報收益率達8%或以上，但投資者的資產配置都較保守，例如傾向定存、保險，與預期回報會有落差。

對於積金易平台推出，劉以浩則提醒投資者，平台目的是提高使用者的便捷程度，但並非一個新的買賣平台，因此不鼓勵投資者增加交易。(hp)





