19/09/2024 08:51

【美國減息】陳茂波：美減息大致符市場預期，本港不一定亦步亦趨

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局減息0.5厘，是超過4年來首次減息。香港財政司司長陳茂波表示，美國聯儲局減息半厘符合市場預期，反映減息周期開始，可以預期本港利率走勢大致與美息趨近，但亦要視乎其他因素，包括本地資金流向及巿場狀況去調整速度及幅度，不一定亦步亦趨，需要繼續審慎及留意。

陳茂波預期，美國之後會再減息，但考慮到美國的經濟狀況及即將舉行的美國總統大選等不確定因素，目前取態較為審慎。

陳茂波說，上次美國加息周期時，香港並未跟足美國加息幅度和速度。其評估是當美國息率一直下調，香港的息率有空間下調時，會有利本地企業的經營，資金壓力會比較小，對資產市場的影響亦正面，但同時間，由於地緣政治關係，國際貿易方面，時常會出現爭拗，因此仍要留意和小心。

陳茂波早上隨團與行政長官李家超率領的政府代表團前往北京，出席京港洽談會。他指，此行主要推動招商引資工作，並到不同企業參觀，希望吸引更多包括創科等內地企業落戶香港，以港作為拓展國際市場的區域供應鏈管理中心。(cl)