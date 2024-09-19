19/09/2024 09:23

【美國減息】金管局:減息周期剛開始，利率一段時間仍處較高水平

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局決定減息0.5厘，是超過4年來首次減息，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘。金管局亦宣布，基本利率根據預設公式下調0.5厘至5.25厘。

署理香港金管局總裁李達志表示，是次美聯儲減息決定大致符合市場預期，儘管美聯儲點陣圖中顯示出未來的減息路徑，但未來減息步伐有不少變數，料市場對各項經濟數據在未來較反覆，提醒投資者留意相關風險。



*減息周期剛開始，料利率一段時間仍處較高水平*



他指出，本港貨幣及金融市場運作一直維持暢順，港元匯率穩定，在聯匯制度下，港元拆息整體上趨近美元息率，較短期的市場拆息則受本地資金供求等因素影響，整體而言美息下調，本地市場利率有回落空間，預期對經濟會有正面影響，減息周期才剛開始，料利率在未來一段可見時間處於較高水平。



*本港減息未必百分百與美國同步*



被問及本港銀行會否調整最優惠利率，他表示，一般銀行在調整相關利率時會考慮一系列因素，包括美聯儲議息決定、本地資金成本及供求，以及資金結構水平等，相信「我哋好快就會知道」，又指美聯儲在加息周期時，加息相當多，而本港最優惠利率上調並沒有「百分百」反映上述情況，故在「倒轉頭行」時，可能未必會完全同步。

他又提及，對於整體經濟及資金流向，美息水平及香港市場利率因素僅為其中一個因素，還有其他因素，包括整體經濟及地緣政治，但有一個因素有正面發展，對整體而言也是相對比較有支援性的發展，而今次美國減息對環球金融環境帶來較寬鬆的改變，希望對有進行借貸的中小企及個人提供更大空間，而專責小組亦會繼續運作，並為中小企提供幫助。（bn)