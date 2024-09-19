19/09/2024 18:46

【美國減息】HashKey：減息周期開啟，加密市場迎上漲通道

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息0.5厘，聯邦基金利率的目標區間降至4.75厘至5厘。HashKey Group首席分析師Jeffrey Ding表示，美聯儲此次降息50個基點，標誌著其對當前經濟環境存在明顯的擔憂，需要以更大幅度開啟降息周期。近期全球經濟均面臨流動性的挑戰，這一降息決策為全球金融市場釋放了新的活力。



*比特幣成為避險優選資產*



此次受益的並非比特幣單一資產，整個加密市場都預計在寬鬆貨幣政策中迎來新一輪行情。此處需要注意的是，與傳統市場不同，比特幣的表現更多受到美元流動性的影響，而非美國經濟前景的變化。這意味著，在未來的寬鬆貨幣環境中，比特幣可能繼續成為投資者對抗通脹和尋求避險的優選資產。

他表示，隨著降息周期的延續，加密市場可能會進入更長時間的上漲通道。市場的波動性仍然存在，但這一輪加密貨幣行情或將帶動更多的資金和創新進入該領域，推動整個加密生態體系進入新的發展階段。(kl)