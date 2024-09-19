19/09/2024 16:16

【美國減息】美聯料第四季一手成交按季升8成，新盤率先受惠

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局公布減息0.5厘，是為美國自2020年3月以來首次減息。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，本港大型銀行今次亦超乎預期減息0.25厘，而隨著減息周期啟動，相信有望帶動資金流入其他投資板塊。預計第四季住宅成交量有望上升，新盤率先受惠，料末季一手成交量有望達至4700宗，較本季估計約2600宗按季大幅上升約8成。



*租金回報率上升，吸引投資者入市*



近年租金持續攀升，美聯「租金走勢圖」最新8月份以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約37.88元，連升6個月，創即近5年新高。隨著本港按息回落，市民入市置業的意欲亦會提高，將促使「轉租為買」個案增加；同時，近年租金升、樓價跌，帶動租金回報率向上。相信隨著本港按息回落，而上升不少的租金回報率亦會吸引部份投資者加快入市步伐，有助成交量上升。

二手方面，在新盤搶佔下，表現未及一手，估計第四季二手住宅成交量約9500宗，較本季估計約9000宗上升逾5%；至於樓價方面，料本港樓價未會即時急彈，惟樓價或有望喘定回穩。



*籲政府開放投資移民買住宅*



由於現時樓價已對投資者具相當的吸引力，布少明建議特區政府將住宅物業納入投資移民的適用範圍，以吸引更多國內國外的資金、人才及家族到港發展，進一步推動香港的經濟增長，並對住宅成交帶來正面支持。(kl)