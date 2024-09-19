19/09/2024 19:46

《再戰明天》日本央行公布議息結果，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社19日專訊》日本央行公布議息結果，及歐元區公布消費者信心指數，料為周五（20日）市場焦點。



*英倫銀行委員發表演講，德國公布PPI*



各國重要經濟活動方面，日本央行宣布貨幣政策決議。周五本港時間4:00pm，英倫銀行貨幣政策委員會委員曼恩發表演講。4:30pm，英倫銀行審慎政策執行董事David Bailey在英國建築協會發表演講。晚上8:30pm，加拿大央行總裁麥克勒姆在全國經濟研究所人工智能經濟學會議發表演講。

數據方面，周五（20日）日本公布官方指標利率，料維持於0.25%；政策利率結存餘額利率。7:30am（本港時間．下同），日本公布8月消費者物價指數，年率升幅料由2.8%擴大至3%。2:00pm，德國公布8月生產者物價指數，年率跌幅料由0.8%擴大至1%，月率料維持不變。4:30pm，香港公布8月綜合消費物價指數，年率升幅料由2.5%擴大至2.6%。10:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數，料由負13.5收窄至負13.2。

在本港，明日公布業績的公司有:太平地氈(00146)、壇金礦業(00621)、怡俊集團控股(02442)、新明中國(02699)等。

此外，明日荃信生物-B(02509)將有基石投資者持股解禁。(wa)