19/09/2024 11:32

【美國減息】渣打料美聯儲11月續減息半厘，港銀減P方向明確

《經濟通通訊社19日專訊》渣打大中華及北亞區兼香港財資巿場部聯席主管劉孟璣在網上會議表示，美聯儲至今年年底兩次議息均會繼續減息，料11月有較高機會續減息0.5厘。他形容，聯儲局先加快減息步伐，讓息率降至中性水平，再予微調息率的空間。他又指，美國經濟數據不算太差，但12月會否續減0.5厘仍有待觀察。

港息方面，若美國今年最少減息0.75厘，HIBOR未必跟足，料降至約3厘水平。至於會否開始啟動港銀下調最優惠利率(P)周期，他表示，若今年減息步伐較快，P則有較大機會下調，但幅度僅會微調。他亦指，減息周期開始，減P方向明確。

至於減息會於何時反映於本港實體經濟，劉孟璣指出，有待連續減息至中性利率水平。他料第四季未必可見實體經濟影響，最快明年要第一、二季見效，明顯影響則有待明年下半年。

他亦提到，港元匯價暫時未見動力會觸及強或弱方兌換保證，後市料水平穩定；另市場資金流向看法中性。(rh)