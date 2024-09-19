19/09/2024 11:07

【美國減息】瑞銀:美國減息超出預期，料鮑威爾傾向繼續降息

《經濟通通訊社19日專訊》瑞銀投資銀行研究部表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)將目標區間下調50個基點至4.75-5%，這是自去年7月加息25個基點以來的首次調整。降息50個基點基本符合市場預期，但超出該行預期，證實了FOMC在認真考慮降息50個基點，美聯儲理事Waller和紐約聯儲行長Williams發表的評論似乎表明9月降息25個基點是合適的。自這些成員發表評論後，經濟資料在很大程度上好於預期。

該行提及，9月FOMC經濟預測總結(SEP)顯示出意見分歧，9名成員認為今年降息75個基點或更少是合適的。另有9名成員認為降息100個基點是合適的，這意味著今天之後今年還有50個基點的降息空間。只有一位成員似乎認為2024年應該再降息75個基點。這相當於今天降息50個基點，但在今年剩餘兩次會議上恢復更慢的降息步伐。當然這可能是在剩下的兩次會議上一次性降息50個基點或分兩次降息25個基點，但該行假設後者。2025年底的基金利率為3.4%，基金利率中值降至2.9%，如該行所料，並且與上調後的長期點陣圖中值2.875%一致，這出乎該行的意料。

該行表示，預計美國聯儲局主席鮑威爾將指出降息的理由主要取決於勞動力市場。這聽起來可能並不意外，但鑒於FOMC預計失業率為4.4%，他們預計失業率會進一步惡化，需要降息來未雨綢繆。該行還預計鮑威爾傾向於繼續降息，但不會言明即將再次降息50個基點。(bn)