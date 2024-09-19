19/09/2024 11:30

【美國減息】中銀香港:美聯儲減息半厘，展示避免硬著陸決心

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息0.5厘，是超過4年來首次減息，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘。根據點陣圖預測，今年底利率中位數為4.375厘，意味年內再降息0.5厘。美國聯儲局主席鮑威爾在議息後的記者會表示，通脹正朝著當局2%的目標進發，美聯儲關注勞動力市場的下行風險，往後減息步伐需視乎未來經濟數據，0.5厘的減幅不應被視為新節奏。

中銀香港投資管理總經理王兆宗表示，是次減息幅度與利率期貨市場預測大致吻合，相信不會引起太大市場波動。現時通脹下行趨勢依然符合美聯儲預期，相信美聯儲「雙重使命」(Dual Mandate)的重心，將逐漸由通脹轉移至就業情況，積極避免硬著陸。

經濟前景方面，王兆宗認為，目前美國經濟仍然保持韌性，失業率上升主要由於移民增加了勞動力供應，並未看到美國企業大幅裁員的情況。美聯儲適宜循序漸進減息，以防通脹再次飆升。(bn)