19/09/2024 11:50

【美國減息】恒生:本港利率有望跟隨回落，香港股市估值有望上調

《經濟通通訊社19日專訊》恒生銀行(00011)經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇表示，聯儲局的決定顯示美國正式展開減息周期，主席鮑威爾於議息會議後記者會上的言論亦反映聯儲局已改變其政策取態，認為通脹風險已經下降，勞工市場不是通脹壓力的根源，反而就業的風險正在上升。不過，從當局一眾委員的預測可見，聯儲局對美國經濟仍具信心，即使開展減息，但未來兩年減息步伐未見加快，明年減息幅度為1厘，與此前預測相同，2026年則為50個基點，少於此前預計的1厘。該行相信，縱然未來美國利率不確定仍然存在，但方向漸趨明顯，本港利率有望跟隨回落，這將有助支持本港經濟保持增長。



*軟著陸預期有利美國傳統經濟股及高息股*



恒生銀行財富管理首席投資總監梁君馡表示，聯儲局正式啟動減息周期，委員最新預測年底之前或再下調50點子。美國聯儲局主席鮑威爾表示市場不應以本次減50點子作為新的趨勢預測，意味未來減息仍將是循序漸進。會議聲明顯示聯儲局對美國未來經濟表現相當有信心，其貨幣政策將繼續支持就業，這增強了市場對美國及環球經濟實現軟著陸的預測。

梁君馡指出，軟著陸預期有利過去兩年表現相對落後的美國傳統經濟股及高息股。同時，料亞洲風險資產相當受惠聯儲局本次大幅減息，尤其是與環球利率、環球經濟周期及環球貿易高度相關的香港及內地股市及東盟地區等，這些股市的估值有望上調。



*籲部署中至長線美元投資級別債券鎖定收益*



債市方面，梁君馡指，由於市場對於經濟衰退憂慮暫時消退，於議息當晚，長年期美債息率未能由近日低位再進一步向下，但隨著未來短線利率將逐步隨聯儲減息而回落，該行認為長年期債息將保持穩定，投資者應趁目前利率仍處近歷史高位時，部署中至長線的美元投資級別債券以鎖定未來收益。(bn)