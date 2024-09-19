19/09/2024 12:09

【美國減息】滙豐下調港元最優惠利率四分一厘至5.625厘

《經濟通通訊社19日專訊》滙豐銀行宣布，由明日(20日）起，下調港元最優惠利率25點子，由年利率5.875厘調低至5.625厘。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元最優惠利率，當時加息12.5點子。同時，滙豐給予港元儲蓄存款戶口的利率亦調低25點子。滙豐對上一次於2023年7月28日調整港元儲蓄存款戶口利率，當時加息12.5點子。

另外，滙豐給予全面理財總值達100萬港元及以上的額外年利率維持0.001厘。

滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，該行今天決定調低港元利率，主要考慮到美國聯邦儲備局減息的決定，以及本港銀行同業拆息自今年初開始穩定回落。經過充份考慮宏觀經濟環境和本港銀行同業拆息走勢，相信減息是適當的，該行會繼續密切留意宏觀前景變化及金融市場的發展，有需要時調整利率。(bn)