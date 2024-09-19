19/09/2024 14:13

【美國減息】美聯料工商舖今年租售價跌幅放緩，減息影響明年反映

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息半厘，是超過4年來首次減息。美聯工商舖行政總裁盧展豪表示，是次的減息幅度較市場預期大，相信是由於局方認為隨著通脹受控，加上美國的經濟增長及就業情況放緩，因此有必要作較大幅度的降息以支撐美國的經濟增長。此外，根據聯儲局的點陣圖預測，今年底的聯邦基金利率將會平均維持在4.25%-4.5%左右，反映今年美國利率將會再減半厘。

盧展豪預測，由於目前的工商舖租售價已累積一定的跌幅，即使聯儲局減息，相信只能令今年租售價跌幅放緩，預料減息對價格的影響將會在明年才會反映。成交量方面，該行維持今年的工商舖成交量只有約3350宗的預測，屆時將創自1996年以來的有記錄新低。假如在本輪的減息周期中，環球經濟未有陷入深度衰退，加上在低基數效應下，工商舖的價量有望在明年回升。

他又指，現時美國放寬貨幣政策的舉動主要會令銀行放寬按揭審批，令有意入市的投資者可趁低吸納「磚頭」。同時，資金較為雄厚的用家亦會購置工商舖物業作自用。(bn)