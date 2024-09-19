19/09/2024 14:29

【美國減息】保銀資產管理:減息周期已開啟，惟步伐具不確定性

《經濟通通訊社19日專訊》保銀資產管理公司首席經濟學家張智威表示，美聯儲降息50個基點，開啟降息周期。市場在降息之前對降息幅度是25個基點還是50個基點一直爭論不休，現在看來美聯儲對美國經濟，尤其是勞動力市場放緩的擔心可能主導了這次降息的決定。美聯儲可能認為當前貨幣政策的動作已經有些慢了，因此需要大幅降息跟上經濟放緩的步伐。

他指出，本次美聯儲會議點狀圖顯示貨幣委員會對於未來政策走向內部意見差異很大。有兩位委員會成員認為今年年底之前不應再降息，有七位委員認為只降息25個基點，有九位認為降息50個基點，一位認為降息75個基點。這說明降息周期雖然已經開啟，但是降息步伐有多快還不確定，要看未來兩個月勞動力市場數據如何。

他又提及，美聯儲大幅降息的決定為其他央行放鬆貨幣政策提供了更大空間。對中國而言，央行有可能降息但是幅度小於美國降息幅度，中美利差將會縮小。中國降息對經濟有幫助，但是中國宏觀經濟前景更多取決於財政政策取向。(bn)

