19/09/2024 11:25

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.09512 +41.06 一周 3.17869 +16.917 兩周 3.38333 +1.988 一個月 3.61441 -8.559 兩個月 3.81911 -11.143 三個月 3.90232 -9.982 六個月 3.98429 -6.077 一年 4.00769 -5.279

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局減息0.5厘，為超過4年以來首次啟動減息行動。在聯繫匯率制下，金管局今日亦將貼現窗基本利率下調50基點。港元拆息今見短息升、中長息落。其中，隔夜息急漲41基點，升穿3厘，報3.09512厘，為逾一周新高，但與樓按相關的一個月拆息則連跌六天，報3.61441厘，為去年5月3日以來最低。*三個月拆息跌穿4厘*一周拆息升17基點至3.17869厘，反映銀行資金成本的三個月拆息則跌破4厘，報3.90232厘。是2023年5月3日後最低。長息方面，六個月及一年期分別降至3.98429厘及4.00769厘。港元匯價今早在7.7919-7.7964之間上落，最新報7.7944，較前收市價跌0.02%。金管局資料顯示，貼現窗周二(17日)向銀行拆出2000萬港元，為周三(18日)中秋假期前連續兩日向市場拆出資金。周二拆出的資金今日回籠。*鮑威爾：不應視減息0.5厘是新步伐*美國聯儲局減息0.5厘，將指標利率下調至介乎4.75厘至5厘，是2020年3月以來首度減息。該局主席鮑威爾會後表示，今次減息半厘的決定獲得廣泛支持，局方不認為貨幣政策落後於減息需要，指今次減息行動是及時的，並指局方沒有預設的利率路徑，將會逐次會議作出利率決定，更不應視減息0.5厘是新步伐(new pace)，若條件合適，可加快、放慢，甚至暫停減息。利率點降圖顯示，局方預料今年內還將再減0.5厘，或相當於今年剩下的兩次會議各減0.25厘。*金管局料港息仍高企一段時間*金管局表示，港元拆息，在聯繫匯率制度下，整體上趨近美元息率，特別是較長期限的拆息。該局指，當美息下調，在聯匯制度下，本地市場利率有回落的空間，對經濟會有正面影響。至於存貸利率的調整，銀行一般會考慮同業市場資金供求、拆息水平、本身的資金成本結構等因素。無論如何，減息周期剛開始，預期在可見的一段時間內，利率仍然會處於較高水平，市民在作出置業、按揭或其他借貸決定時，應繼續小心考慮及管理利率風險。(cl)資料來源：香港銀行公會