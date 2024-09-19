19/09/2024 11:24

【美國減息】尚渤投資︰市場對美減息預期過高，憂美股或現回調

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息0.5厘，是超過4年來首次減息，金管局隨即下調貼現窗利率50基點。尚渤投資固定收益主管Christian Hoffmann表示，今次聯儲局減息0.5厘的決定充滿不確定性，而且反對票表明是次會議的討論相當激烈，考慮到這是自2005年以來首次有理事投下反對票，聯儲局顯然不僅在「做得太多」與「做得太少」之間掙扎，還對市場信號，甚至更微妙的政治形象以及歷史遺留的問題進行了討論。

他認為，這次會議的準備並不理想。市場對25個基點和50個基點的減息預期幾乎各佔一半，這種情況注定會讓部分人失望。此外，美國股市指數上周幾乎每天都在上漲，接近歷史高位並伴隨著高估值，同時基準國債利率也觸及今年的低點。債券市場立即反應不一，而股市則喜氣洋洋地上漲，但他擔心接下來可能會出現回調。

Hoffmann建議，投資者要謹慎關注未來的減息路徑。市場的減息預期遠超聯儲局所傳達的訊息，聯儲局似乎已屈服於市場壓力。在聯儲局下一次會議的七周時間裏，將有一次激烈的政治選舉和多項重要的經濟數據釋出，這些將成為焦點，尤其是在經濟環境迅速變化的情況下。

他又指，聯儲局和市場目前一致地認為今明兩年減息幅度約為100個基點。(kl)



