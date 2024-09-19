19/09/2024 12:05

【美國減息】中原︰美減息半厘料樓價回穩，下月一手成交料二千宗

《經濟通通訊社19日專訊》美國聯儲局宣布減息半厘，為2020年以來首次減息，中原地產亞太區副主席兼住宅部行政總裁陳永傑表示，美國減息步伐較預期激進，現時減息半厘，在利率見頂趨勢下，對息口敏感的樓價將止跌回穩，形容現時是撈底入市好時機。近期整體樓市氣氛向好，先量後價，若本港銀行跟隨美國減息，加上供平過租效應，年底前樓價料見底回升。

發展商捉緊減息大好時機，近日加快推盤步伐，估計目前最少8個全新盤部署短期內出籠，涉及單位逾2700伙，減息後新盤戰勢一矚即發。陳永傑認為，若採取貼市價或低於市價的策略出貨，能刺激用家及投資者入市意欲，10月一手成交量料達2000宗。



*兩次減息周期，港樓一升一跌*



翻查過去近20年，美國兩次減息周期，本港樓價「一升一跌」。對上減息為2019年7月至2020年3月，美國聯儲局共減息5次，共減2.25厘，期間樓價跌4.2%；再對上一次減息，2007年9月至2008年10月為應對次貸危機及金融海嘯，美國聯儲局大幅減息5.25厘，同期本港樓價錄得近15%升幅。

至於今次美國加息周期是由2022年3月中啟動，先後加息11次累計達5.25厘，本港雖然只加息0.875厘，但對樓市造成巨大衝擊，價量齊跌。中原城市領先指數CCL由2022年3月上旬178.72點，下跌至最新136.66點，過去約21個月樓價大跌24%。現時143個CCL成份屋苑，多達29個屋苑呎價跌穿1萬元，佔比兩成。



*加息周期，一手成交量反升*



據中原樓市大數據，於今次美國加息周期，本港一、二手私人住宅共錄得10.08萬宗買賣登記，涉及成交金額9378.8億元，與加息前21個月錄得的10.7萬宗及1075.1億元比較，各下跌5.9%及12.8%；當中一手市場佔2.9萬宗，較加息前反升3.8%，成交金額則回落3%至3377.5億元，可見發展商於加息周期仍保持貨如輪轉。(kl)