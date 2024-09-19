19/09/2024 12:22

【美國減息】會德豐黃光耀︰減息帶動成交，下季推兩項目應市

《經濟通通訊社19日專訊》會德豐地產副主席兼常務董事黃光耀表示，美國聯儲局宣布減息0.5厘，代表正式展開減息周期，下調幅度符合市場預期，而金管局已隨即下調香港息率，這亦是自2020年以來首次下調基準利率，相信將為樓市帶來正面支持作用，帶動成交。

他表示，市場期待香港息率下調，有望為買家及本港企業減輕息口負擔，將有利樓市交投及本港企業經營，對整個市場亦帶來正面影響。

黃光耀指，集團繼續積極推售O’East壓軸鉅作SEASONS系列，亦正在推售KOKO HILLS第三期現樓及MIAMI QUAY第一期現樓；此外，更積極籌備DOUBLE COAST第1期，灣仔春園街項目及種植道一號有機會最快於第四季推出。(kl)