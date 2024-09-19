19/09/2024 15:05

【美國減息】中原按揭料年內按息續跌至3.75%，末季樓市好轉

《經濟通通訊社19日專訊》美國減息後，滙豐和中銀香港(02388)公布下調港元最優惠利率(P)0.25%，至5.625%。中原按揭董事總經理王美鳳表示，本港已隨美進入減息周期，銀行減P令目前新按及供樓人士的按揭息率均可同步下降，市場主要按息(包括H按及P按)減至3.875%(以市場H+1.3%封頂P-1.75%(P:5.875%))計，P下降0.25%(等於實際息率由4.125%減至3.875%)，預期今年美國減息幅度可共達1厘，料今年底市場實際按息可續跌至將3.75%水平，供樓負擔有所減輕。

王美鳳說，現時美國落實大手減息，銀行亦提早啟動減息周期，減息幅度快於及優於市場預期，供樓利息下降及供樓負擔減輕，加上銀行樓按取態已具積極性，按揭優惠增加、審批時間縮短，多個利好因素在市場增加料可增加買家入市信心；而在租金續升、供樓利息趨降的形勢下，轉租為買的人將會增多，料第四季樓市扭轉向好。(cl)





