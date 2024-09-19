19/09/2024 18:01

【美國減息】大新銀行下調最優惠利率25點子，下周一起生效

《經濟通通訊社19日專訊》大新銀行宣布，下調最優惠利率25點子，下周一(23日)生效。

大新銀行零售銀行處銀行品部主管文浩霖表示，本港銀行的最優惠利率除了下調之外，定存利率亦有機會衍生明顯變化。是次美國減息幅度為50點子，而預計於今年內再度減息機會大，加上臨近年結及銀行對貸款業務保持審慎，再有高息定期存款的機會均較以往低。由於這段時間涉及多項因素，包括銀行自身需求，情況在年底前較為複雜，以三個月定存預測作例子，定存息口或可能徘徊在2.5至3厘之間。

大新銀行信用卡及私人貸款業務主管蔡秀琼表示，若減息周期開始，本港貸款利率理應隨之有下調空間，惟需時逐步反映。需要借貸人士可緊貼息口走向，留意市場上不同的貸款產品，並按個人需要靈活考慮不同方案，就私人分期貸款而言，借貸人士現階段可考慮還款期較短的產品，因預期未來利息成本將有下調空間，日後借貸產品或可有更吸引的息率。此外，還可留意一些與港元最優惠利率(P)掛勾的私人循環貸款，由於港元最優惠利率與美國息率變動息息相關，換言之減息對此類貸款產品的借貸成本有較直接的影響。(bn)