19/09/2024 11:03

《經濟時評》施羅德投資：各地央行將謹慎減息，以避免第二波通脹

《環富通基金頻道19日專訊》施羅德投資資深新興市場經濟師David Rees、資深美國經濟學家George Brown及策略師Tina Fong指，對美國即將陷入經濟衰退的恐懼被過度渲染，並預測各地央行政策制定者將謹慎減息，以避免第二波通脹出現。

施羅德投資對環球經濟的預測基本上保持不變。目前預期2024年及2025年環球經濟增長為2.7%，略低於此前預測的2.8%。同時，預測2024年的通脹率仍為3.1%，並於2025年回落至2.5%，略高於此前預測的2.4%。



*美國經濟衰退憂慮被過度渲染，英國經濟增速將超越歐元區*



金融市場對美國經濟即將步入衰退的擔憂過於誇張。失業率上升並非由裁員所致，而是由於淨移民人口增加的速度超過新增就業職位的速度所致。此外，勞動市場已恢復至更平衡的狀態，招聘和工資增長應會恢復至更正常的速度。考慮到通脹進一步放緩及信貸供應狀況改善，這將有助支持家庭住戶消費穩健增長，並促進美國整體經濟活動。

歐元區經濟受累於製造業委靡不振。儘管環球商品周期回暖，但工廠產出仍遠遠落後於面向消費者的行業。由於其他地區的製造商表現更佳，這可能反映結構性競爭力下降，促使施羅德投資下調2025年歐元區增長預測。相比之下，對英國的經濟增長前景變得稍為樂觀。目前預期2024年和2025年英國經濟增長速度將超越歐元區。然而，近年來當地經濟的供給中斷情況顯示，增長加快將導致通脹壓力持續出現。



*美國或比預期更大幅度減息，若特朗普當選總統有再通脹風險*



各國央行實施放寬貨幣政策的幅度不大可能達到金融市場預期。政策制定者將謹慎減息，以避免第二波通脹。預期自2024年9月起，美國聯儲局將於每季度減息一次，但鑑於核心通脹意外地下行，2025年將再額外減息一次。另對歐洲央行及英倫銀行利率預測進行調整，這反映到2025年底前，兩家央行的減息次數均較此前預期減少一次。

然而，聯儲局主席鮑威爾在傑克森霍爾(Jackson Hole)會議上的言論明顯偏向鴿派。這增加了聯儲局實施比預期更大幅度的減息風險。這番言論亦導致美元下跌，美元指數自8月初以來下跌約3.5%。基本因素顯示美元在中期內可能貶值，但金融市場下調大幅減息的預期，有望在短期內為美元提供支持。

美國大選方面，賀錦麗在博彩市場中略為熱門，她在美國總統大選獲勝的隱含概率為50.5%。特朗普和賀錦麗勝選的機率相同，但這是假設博彩市場的預測是正確的。從經濟的角度來看，若賀錦麗當選美國總統可能會面臨分裂的國會，使這種情況對經濟的影響非常有限。然而，若特朗普獲勝則可能會產生再通脹的風險，因為他將採取放寬監管、新貿易保護主義及反移民政策。(wa)