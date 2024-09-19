19/09/2024 16:13

【美國減息】恒指收升353點登萬八，京東漲7%內需股午後飆

《經濟通通訊社19日專訊》美聯儲宣布減息0.5厘，為2020年3月以來首次減息。香港金管局宣布下調貼現窗基本利率50個點子至5.25厘，港股稍微低開後很快倒升，半日升318點破百天線（17873點），午後本地銀行陸續宣布減P，加上內需股異軍突起，刺激港股擴大升幅，全日收報18013險企100天線，升353點或2%，主板成交近1488億元。

恒生中國企業指數收報6305，升129點或2.1%。恒生科技指數收報3651，升114點或3.3%。

內媒吹風稱預計明日LPR利率下調20基點，內房先行炒作行業「翻生」憧憬，華潤置地(01109)收升7.77%領漲藍籌，報20.8元，同系華潤萬象生活(01209)升7.08%，報25.7元；龍湖(00960)升6.91%，報8.51元，中海外(00688)升4.94%，報11.48元。

多家港銀減P，然而本地地產升勢仍偏弱，足證樓市信心仍弱。恒地(00012)升2.06%，報24.8元，新世界(00017)升1.4%，報7.22元，長實(01113)升0.93%，報32.45元，新地(00016)升0.06%，報80.6元。減息銀行股表現個別，滙控(00005)升0.59%，渣打(02888)升2.23%，中銀香港(02388)跌0.63%。

內需股午後急飆，海底撈(06862)中秋業績理想，升7.15%，報13.48元，海爾智家(06690)升7.69%，報25.2元，惟消費降級概念股康師傅(00322)跌2.02%，報10.66元。兩網購巨頭同樣造好，京東集團(09618)飆7.19%，報111.8元，阿里(09988)收升3.44%，報85.7元。

美的集團(00300)上市第二日繼續升，惟午後升幅似見頂漲稍微回落，全日升8.71%，報64.25元，較招股價高17.3%。憧憬港股走出頹勢，港交所(00388)升5.77%，報238.2元。

避險情緒回落，公用股跌，長江基建集團(01038)跌2.25%，報56.6元，電能(00006)跌1.46%，報54.1元，煤氣(00003)跌0.93%，報6.41元，中電(00002)跌0.14%，報70.9元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊(00700)、阿里及美團(03690)；騰訊收報388.8元，升2.3%；美團收報133.8元，升4%，成交71.11億元。(ey)