19/09/2024 08:40

【大國博弈】前美國氣候特使呼籲重塑貿易規則並與中國開展合作

《經濟通通訊社19日專訊》據《路透》報道，前美國總統氣候問題特使克里(John Kerry)周三(18日)表示需重新審視全球貿易規則，並強調與中國在氣候變化問題上合作的重要性。

克里今年稍早辭去了拜登總統氣候特使的職務，他在休斯敦舉行的Gastech能源會議上就貿易、關稅和能源轉型等問題發表了廣泛的評論。克里批評了世界貿易組織(WTO)，稱其在當前狀態下已被「閹割」，呼籲各國之間達成新的共識，以建立公平的貿易程序。他特別提到美國和中國可能在這方面發揮領導作用。

克里並敦促各國與中國在氣候問題上開展合作，「因為中國的排放量佔全球總排放量的30%，而且現在是其中一些(能源轉型)技術的最大生產國。」(ry)