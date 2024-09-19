19/09/2024 08:42

【大國博弈】美副國務卿：中國對美國構成歷史上最大挑戰

《經濟通通訊社19日專訊》美國副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）表示，中國對美國已構成史上最大挑戰，並且更勝於冷戰時期，他呼籲歐洲對北京當局採取更強硬態度。

《法新社》報道，坎貝爾告訴美國眾議院外交事務委員會：「人們認識到這是我們歷史上最重大的挑戰……坦白說，與中國帶來的多方面挑戰相比，冷戰顯得黯然失色。」

他還說：「不僅是軍事挑戰：這是全面性的。在全球南方（Global South）、在科技上、我們（美國）需要全方面加強我們的競賽。」

另外，他認為中國對俄羅斯國防工業的支持直接來自北京領導層，美國已制裁部分中國企業。大多數歐洲盟友同樣關注中俄關係，但他們仍因俄烏戰爭以來，大幅削減從俄羅斯進口能源的「巨大衝擊」而感到震驚。當中很多歐洲國家亦重視同中國做生意，明白要他們繼針對俄羅斯後，再對中國採取行動感到焦慮。(ry)