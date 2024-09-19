19/09/2024 11:03

期限 Shibor(%) 漲跌(基點/BP) 隔夜 1.8790 +13.50 1周 1.9470 +8.70 2周 1.9110 +4.40 1個月 1.8330 +0.20 3個月 1.8510 +0.10 6個月 1.9110 +0.10 9個月 1.9300 +0.00 1年 1.9570 -0.10

《經濟通通訊社19日專訊》人民銀行繼續大額逆回購，今日進行5236億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.7%。今日淨投放3628億元。華西證券研報認為，中秋節後資金面將再度面臨挑戰，9月稅期申報日延後至18日，19-20日為走款期，部分跨稅期資金和跨季資金需求有所重合（14天及以上資金），可能加劇資金面緊張程度。此外，18日有5910億元MLF到期，但由於續作時間延遲至25日，續作的真空期可能帶來短期資金缺口，參考8月中旬，資金面波動有所上升。上海銀行間同業拆放利率(Shibor)僅1年向下，報價如下：Shibor以位於上海的全國銀行間同業拆借中心為技術平台計算、發布並命名，是由信用等級較高的銀行組成報價團自主報出的人民幣同業拆出利率計算確定的算術平均利率，是單利、無擔保、批發性利率。Shibor報價銀行團現由18家商業銀行組成，並於11:00對外發布。(jq)