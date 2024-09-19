19/09/2024 09:37

【聚焦人幣】人幣兌一美元即期開市貶155點子，報7.1048

《經濟通通訊社19日專訊》隔夜美聯儲降息50個基點落地，美元下跌後反彈。人民幣兌一美元中間價今報7.0983，較上個交易日跌113點子，創9月13日以來近一周新低，上個交易日報7.0870。

人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開155點子，報7.1048，上個交易日即期匯率收盤報7.0893。

美聯儲宣布降息50個基點，開啟了政策寬鬆周期，預計在本周期中，美聯儲將穩步放鬆貨幣政策。首次降息幅度大於往常，旨在提振正在降溫的就業市場，同時繼續推低通脹。

決策者預計，美聯儲指標利率將在年底前再下降50個基點，2025年降息100個基點，2026年降息50個基點，指標利率目標區間最終將降至2.75%-3.00%。(sl)