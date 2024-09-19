19/09/2024 16:36

【聚焦人幣】人幣即期收升233點報7.0660，刷近一年半高

《經濟通通訊社19日專訊》美聯儲降息50個基點落地後，市場風險情緒高漲，此前持幣觀望的客盤加速結匯，人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報7.0660，較上個交易日4時30分收盤價大升233點子，三連升，創去年5月26日以來近一年半新高，全日在7.0605至7.1099之間波動。

離岸人民幣兌美元(CNH)日內亦曾漲逾300點，升破7.06關口，現升266點子，報7.0679。

今日人民幣兌一美元中間價報7.0983，較上個交易日跌113點子，創9月13日以來近一周新低，上個交易日報7.0870。



*官媒：人幣資產回報率將回升，吸引更多跨境資本流入*



有外資行交易員稱，美聯儲降息後，一些之前觀望的客盤開始著急，結匯增多。《央視財經》引述業內專家表示，隨著美聯儲加入降息陣營，未來中美利差收窄會給中國實施支持性的貨幣政策營造更好的外部環境。人民幣匯率將得到更多的支撐，人民幣資產的回報率會逐漸地回升，會吸引更多的國際資本來增配人民幣資產，更多的跨境資本會逐漸地流入中國，將改善國內的流動性狀況，來降低實體經濟的融資成本，並增強人民幣匯率的穩定性。



*中國7月減持37億美元美國國債*



另外，美國財政部公布的數據顯示，中國剛於6月轉為增持美債後，即在7月減持37億美元美國國債，持有規模降低至7765億美元，仍然是第二大持有國家。持有美債最多的日本，連續第四個月減持美債，7月再減持20億美元，持有量1.116萬億美元，為去年10月以來最低水平。

環球同業銀行金融電訊協會(SWIFT)數據顯示，8月人民幣國際支付份額為4.69%，從7月的歷史新高(4.74%)下滑0.05個百分點，但連續第十個月在4%以上，國際支付排名亦連續第十個月維持在全球第四。美元繼續排第一，國際支付份額由47.81%升至49.07%。(sl)

