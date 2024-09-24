19/09/2024 09:27

【人行操作】人行5236億逆回購利率持平，淨投放3628億

《經濟通通訊社19日專訊》人民銀行繼續大額逆回購，今日進行5236億元(人民幣．下同)7天期逆回購，中標利率持平1.7%。

公開市場今日有1608億元逆回購到期，即今日淨投放3628億元。

人行昨日（18日）進行5682億元7天期逆回購，當日有4875億元7天期逆回購、5910億元中期借貸便利(MLF)到期，MLF延至9月25日續做，全口徑計，淨回籠5103億元。

本周公開市場有8845億元逆回購到期和5910億元1年期MLF到期。其中，周三有4875億元逆回購和5910億元MLF到期；周四到周五逆回購分別到期1608億、2362億元。(jq)