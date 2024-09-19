19/09/2024 09:59

【聚焦人幣】人行本月25日在港招標發行250億六個月期央票

《經濟通通訊社19日專訊》人民銀行公告，將於下周三(25日)在香港發行250億元(人民幣．下同)六個月期央票。

公告指，為豐富香港高信用等級人民幣金融產品，完善香港人民幣收益率曲線，人行將於9月25日(下周三)通過香港金融管理局債務工具中央結算系統(CMU)債券投標平台，招標發行2024年第九期中央銀行票據。第九期中央銀行票據期限6個月(182天)，發行量為250億元。本期央票為固定利率附息債券，到期還本付息，起息日為2024年9月27日，到期日為2025年3月28日，到期日遇節假日順延。票據面值為100元，採用荷蘭式招標方式發行，招標標的為利率。(sl)