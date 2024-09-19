19/09/2024 10:09

【聚焦人幣】外匯局：8月銀行結售匯逆差大幅縮減至12億美元

《經濟通通訊社19日專訊》國家外匯管理局公布，8月銀行結匯13570億元(人民幣．下同)，售匯13657億元；1-8月銀行累計結匯102311億元，累計售匯114369億元。8月銀行代客涉外收入42659億元，對外付款41564億元；1-8月銀行代客累計涉外收入329222億元，累計對外付款333297億元。

按美元計值，8月銀行結匯1902億元(美元．下同)，售匯1914億元，結售匯逆差12億元，7月逆差為545億元；1-8月銀行累計結匯14385億元，累計售匯16080億元，結售匯逆差1695億元，7月逆差為1682億元。8月銀行代客涉外收入5980億元，對外付款5826億元，順差154億元；1-8月銀行代客累計涉外收入46288億元，累計對外付款46862億元，逆差574億元。



*外匯局：境外機構繼續淨增持境內債券*



國家外匯管理局有關負責人解讀數據稱，中國跨境資金流動更趨穩定，境內外匯供求基本平衡。8月企業、個人等非銀行部門跨境收支順差153億美元；同時，境內主體購匯節奏有所回落、結匯需求穩中有升，銀行結售匯差額趨向均衡。在內外部環境持續改善的作用下，近期外匯市場預期更加平穩，市場交易保持理性有序。

此外，中國外貿發展態勢持續向好，8月貨物貿易項下跨境資金淨流入環比增長11%；境外機構繼續淨增持境內債券，外資配置人民幣資產意願保持穩定。此外，外商投資企業分紅派息季節性回落，關聯企業跨境融資趨於穩定。

該負責人表示，未來中國外匯市場將繼續保持平穩運行態勢。從內部看，中國經濟運行中的積極因素和有利條件不斷積累，經濟回升向好態勢將持續鞏固和增強，同時中國外匯市場發展與改革持續推進，市場內在韌性提升，將繼續發揮穩定市場預期和交易的積極作用。從外部看，隨著歐美等發達經濟體貨幣政策進入降息周期，國際金融市場環境有望進一步改善。(sl)