19/09/2024 14:44

《菲常論證－溫蕎菲》聯儲局逾4年來首度減息，金價看高一線？

《菲常論證》美國聯儲局逾4年來首度減息，減幅達半厘，符合市場預期。點陣圖顯示基準利率可能在今年底前進一步下調半厘。外圍美股衝高後回落，港股假後跟隨A股續造好，恒指過去四日連升551點，今早（19日）更倒升逾300點，曾重返萬八大關。



由恒指資金流看，上日及過去五日都是淡倉為主，今早包括恒指熊證重貨區在內，萬八樓下有超過2000張相對期指張數的熊證被全數收回，看淡可留意收回價18200點的恒指華泰熊68833，看好減息周期開啟利好投資市場，博再向上可留意收回價17368點的恒指華泰牛69858。



減息為金價提供更多支撐，金價隔晚再創新高，一度曾高見2600美元後回落，年初至今金價漲幅達25%。有大行預期黃金價格在2025年初升至2700美元，基於各國央行對黃金的需求及地緣衝突增強黃金做為避險資產的地位。追隨金價表現的SPDR金ETF(02840)股價偏軟，看好黃金後市可留意輕微價外、年尾到期的高槓桿S金華泰購26394，逢高追沽可留意長身、高槓桿S金華泰沽26384。



據文旅部數據中心測算，中秋國內出遊人數及花費較疫情前有所增長。中秋過後，下一個假期是十一國慶，內地有一連七日「黃金周」假期，有航空及鐵路公司表示黃金周訂票理想。攜程(09961)預期可以成為內地長假期的受惠股，股價近期在370元附近整固，受制於100天線(376.6元)，博假期火爆氣氛可帶動股價表現，可留意行使價480.2元、年尾到期的攜程華泰購25958，看淡之選有行使價333.13元、2024年11月到期的攜程華泰沽26353。

《華泰金融控股（香港）股票衍生品經理 溫蕎菲》



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