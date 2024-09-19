19/09/2024 15:30

【大國博弈】外交部駐港公署正告美國少數政客，停止干預香港事務

《經濟通通訊社19日專訊》日前美國多名國會議員再次敦促港府釋放黎智英等人。外交部駐港公署發言人發聲明指，針對美國參議院少數政治人物妄議香港特區司法個案，外交部表示強烈不滿和堅決反對，正告外部勢力切實尊重司法正義，停止介入香港事務和中國內政。

發言人指，黎智英作為反中亂港事件的策劃者和煽動者，作為美西方反華勢力的「代理人」和「馬前卒」，內外勾結罪行昭昭。特區司法機構依法獨立審判，程序公正公開透明，於法有據，於理應當，無可指摘。

發言人強調，權利自由不是違法犯罪的擋箭牌，任何人都沒有凌駕法律之上的特權。美國有關政客公然為違法犯罪分子開脫說項，插手干預特區司法，違反不干涉內政等國際法原則和國際關係基本準則，是對國際法和法治精神的公然藐視和粗暴踐踏。(hp)