19/09/2024 16:32

《本港經濟》最新失業率維持3%符預期，約12.23萬人失業

《經濟通通訊社19日專訊》政府統計處公布，今年6-8月經季節性調整的失業率為3%，符合市場預期，並與5-7月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，今年6-8月勞動人口進一步上升4400人至383.08萬人。總就業人數大持保持平穩，為370.85萬人。失業人數微升4500人至12.23萬人。



*住宿及餐飲服務業失業率上升*



今年6-8月各個行業的失業率與上一個三個月期間相比變動不一。零售業的失業率維持在4.3%不變。住宿服務業的失業率上升0.4個百分點至3.5%，餐飲服務活動業的失業率微升0.1個百分點至5.1%。一些其他行業的失業率亦上升，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業和資訊及通訊業。另一方面，一些行業的失業率下跌，尤其是保險業、進出口貿易及批發業和運輸業。

展望將來，孫玉菡指，隨著經濟繼續增長，整體勞工市場短期內應會維持偏緊，儘管一些行業的就業情況或會因其業務繼續面對挑戰而承受壓力。(cl)