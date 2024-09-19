19/09/2024 09:59

【美國減息】華爾街財務顧問小貼士：聯儲局減息對投資者影響

《經濟通通訊社19日專訊》聯儲局4年多來首次減息，並一舉將基準利率下調0.5厘，以下是華爾街財務顧問提出的建議。



*關注科技股*



Keil Financial Partners財務顧問Jeremy Keil表示，隨著利率走低，到了投資者考慮轉向科技股以外公司的好時機。Northern Trust Wealth Management投資總監Katie Nixon認為，一些在今年牛市中表現落後的板塊有潛力，包括小型股在內。



*現金回報*



財富管理公司Plancorp投資總監Peter Lazaroff表示，歷史上很少有哪個時期是現金成了贏家的資產類別。隨著利率下降現在是重新評估的時候。此外，重要的是要記住，你的銀行不一定會讓你知道你賺取的高息儲蓄賬戶利息（年化孳息率）會下降，Rightirement Wealth Partners的理財規劃師Byrke Sestok建議，有必要每月檢查一次。



*公司債和市政債*



New York Life Investments經濟師兼首席市場策略師Lauren Goodwin表示，要提高回報可以考慮從現金類證券轉向公司債和市政債。即使是評級最高的這類債券也比美國國債有溢價。



*利好樓市*



利率下降意味著借錢更便宜，地產貸款也不例外。不過是否買樓合適時機方面，Rightirement Wealth Partners的Sestok說，考慮的重點應該是從家庭的角度，對利率少想一些。



*信用卡債*



美國信用卡債最近也在增加。Choice Wealth Management顧問Greg Corneille指出，在高利率中苦苦掙扎的人或許可以重整自己的債務，並通過較低利率的房屋淨值貸款來還掉債務。(rc)