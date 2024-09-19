19/09/2024 12:00

【外圍經濟】新西蘭經濟第二季度萎縮，降幅小於央行預測

《經濟通通訊社19日專訊》新西蘭經濟在第二季度萎縮，雖然萎縮幅度小於經濟師和央行的預期，但令該國經濟再度面臨衰退風險。

新西蘭統計局周四(19日)報告，第二季度GDP按季下降0.2%，前一季度修正為增長0.1%。經濟師預計第二季度GDP下降0.4%，新西蘭儲備銀行的預測為下降0.5%。

ASB Bank駐奧克蘭的經濟師Kim Mundy表示，經濟疲軟是長期實行限制性貨幣政策的結果。持續的不利因素，其中包括對勞動力市場進一步走弱的預期，表明經濟不太可能快速好轉。

另一方面，澳洲8月就業人數按月增加4.746萬，預估為增加2.6萬。失業率維持在4.2%，勞動參與率維持在67.1%的歷史高位。(rc)