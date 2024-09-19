19/09/2024 13:26

【美國減息】聯儲局大幅減息提振亞洲股市，獅城料創17年新高

《經濟通通訊社19日專訊》聯儲局4年多來首次減息，以0.5厘的幅度開啟寬鬆周期，提振亞洲股市情緒。

MSCI亞太指數上漲1%，創1周以來最大盤中漲幅，日股領漲地區主要股指，日經225和東證指數均漲超2%。日圓兌美元一度跌逾1%，投資者在日本央行周五(20日)決策出爐前權衡美日息差前景。

此外，新加坡股市預計將創下2007年以來的最高收盤水平，因為減息前景提振新加坡的房地產投資信託基金(REITs)，並增加了高收益市場的吸引力。

基準海峽時報指數周四(19日)一度上漲0.7%，今年以來的漲幅達到12%。這在很大程度上是由REITs推動，潛在利率下降提振了REITs。與此同時，得益於強勁的派息預期和穩健的貸款增長，銀行股表現良好。(rc)