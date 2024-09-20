20/09/2024 11:52

【美國減息】摩通：港跟隨減息速度勝預期，料未來半年樓價跌5%

《經濟通通訊社20日專訊》摩根大通研究報告指，本港最優惠利率(P)跟隨美國減息，下調25個點子，速度快於該行預期。然而，最新按揭利率仍達3.875厘，仍然高於租金回報率3.3厘。該行認為按揭利率與租金回報率的差距收窄是一個好開始，預期樓市交易量會有輕微反彈，短期價錢亦會回穩，料未來6個月，樓價仍會跌約5%，因庫存多，以及投資氣氛淡薄，恒指在減息後未有強勁反彈。

在一眾發展商股份中，摩通較看好恒地(00012)。零售業主中，該行較看好領展(00823)及太古地產(01972)；建議沽出九龍倉置業(01997)及新世界(00017)。根據投資者反饋，該行見到有沽售新地(00016)的意向。(hp)



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