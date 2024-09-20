20/09/2024 15:55

【美國減息】摩通：美國減息輕微利好本港銀行，看好滙控渣打

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局決定減息0.5厘，是超過4年來首次減息，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘，摩根大通發表研究報告指，本港銀行亦下調港元最優惠利率，料對淨息差和盈利有輕微正面影響，認為香港本地銀行較滙控(00005)及渣打(02888)有更多的上行空間。該行指減息早於預期，但並非意外，部分正面影響被今年第3季HIBOR大於預期的收窄幅度所抵銷。

該行預計，香港銀行在首次降息100-200個基點時將跑輸大市。而在眾多上市銀行中，該行繼續看好滙控和渣打，而不是香港本地銀行，因為這兩家銀行的淨利息收入敏感度低於香港本地銀行，此外，香港本地銀行對房地產投資貸款的敞口更大，料首次降息200個基點可能會改善抵押貸款和房地產開發貸款的資產質素，但不太可能對房地產投資貸款產生明顯改善作用。(bn)



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