20/09/2024 17:09

《外圍焦點》歐洲央行總裁拉加德講話，歐元區公布消費者信心指數

《經濟通通訊社20日專訊》聯儲局降息50個基點，提振了市場對美國經濟實現軟著陸的信心，美股昨日大幅反彈，道指和標普500指數收盤均再創新高。道指上漲522.09點或1.3%，報42025.19點。標普500漲95.38點或1.7%，報5713.64點。納指上漲440.68點或2.5%，報18013.98點。港股方面，恒生指數收市報18258，升245點或1.4%，成交1768億元。

各國重要經濟活動方面，本港時間今晚8:30pm，加拿大央行總裁麥克勒姆在全國經濟研究所人工智能經濟學會議發表演講。11:00pm，歐洲央行總裁拉加德在國際貨幣基金組織(IMF)舉辦的2024年米歇爾-康德蘇央行講座發表講話；11:30pm，拉加德並與IMF總裁格奧爾基耶娃對話。21日凌晨2:00am，費城聯儲總裁哈克在杜蘭大學弗里曼商學院發表演講。

數據方面，今晚10:00pm，歐元區公布9月消費者信心指數，料由負13.5收窄至負13.2。(wa)