20/09/2024 08:10

《缸邊隨筆－石鏡泉》這次減息

《缸邊隨筆》美聯儲局減息塵埃落定，是減二分一厘。昨日（19日）筆者有文：《瓜瓜．瓜．瓜瓜瓜》提出大家應有個思想框架，為今次減幾多息而作好個市場反應的預期，分幾點講了。



1. 市場近日對美儲局的減息預期是升了溫，減二分一厘的呼聲高了；



2. 如美聯儲局只減四分一厘就是市場不收貨，市場可能會一彈即回，畢竟連納指七雄在日前已不濟了。近日上升的，只有小盤股，這是因為減些息，無論多少，都是等同旱時甘露，尤其是借貸難求的小微企，日子會好過些。



減息會利好金，但這一輪金價升幅已不少，極可能已消化了這個減息的利好，故這兩天，金價似有回落勢，應了消息（減息）傳聞時買，消息證實（確減息）便宜沽(buy on rumor, sell on facts)。不過金不會回調太多，因為今時買金者是各國政府，沙特日前便自瑞士央行買了160噸金，他們怕的是美元不安全。



為應付美息減，美滙近日已跌了，只是美周二（17日）晚作小反彈。



3. 如美聯儲局減息四分三厘又如何？



市場可能會解讀成美儲局很騰雞咯，會衰退咯。於是美股可能會一瀉千里了。



市場枕戈待Go，筆者對市場反應，估會是：



（一）減四分一厘，唔夠喉：瓜瓜；



（二）減二分一厘，消息證實：瓜；



（三）減四分三厘，衰退？咁驚嚇？瓜瓜瓜。



市場真確反應為何？



1. 股果見先升後跌；



2。美匯指數，先跌後升，日圓先升後跌；



3. 金先升後跌；



4. 息先跌後升；



5. 油先升後跌；



6. 比特幣先升後跌。



為甚麼市場如斯反應？



以下的筆者解釋，你可以說是亂估，發神經。但金融市場不是經濟理論話事，而是欲圖大利的大鱷話事，所以就有了三位美國國會議員作馬前卒，在美儲局議息會前夕，致函美聯儲局，要求減息四分三厘。這點在《瓜瓜．瓜．瓜瓜瓜》一文中已指出了。



*美聯儲減息有政治目的*



美聯儲局一直謂自己是政治中立，不受美國任何政治團體威脅。果如是？今次三位議員要求減四分三厘，但美聯儲局只減二分一厘，是否就真政治中立了？信就死了？



三位議員要求減四分三厘，是門面工夫，真正想要的，是減多於四分一厘，即減二分一厘。



Zerohedge有文講如今次美聯儲局不減息二分一厘，不少炒家就要輸到趴街。由於文章要付費，但筆者無錢俾，所以不知其中內容，但不用看也知應是有不少華爾街鱷布局了美聯儲局減二分一厘息的投資場景。



要明白，美聯儲局減息一直是採循序漸進式，每次減四分一厘，因為減息效應是要6個月後才能展示出來。如減二分一厘，就是美經濟有危難時。



今時美經濟有危難了嗎？據美聯儲局主席自己講，是無喎！



1. 通脹是向2%的目標水平跌去；



2. 就業市場仍好；



3. 美股處年中高位；



4. 美匯處年中高位。



據鮑威爾這個認識，真是減四分一厘息也不用，又怎用減到二分一厘？鮑威爾在記者招待會回答記者問題時是此次減息是不受政治因素左右。果如是，是否應在11月美總統選舉後才減，免瓜田李下之嫌？鮑威爾一出手，不是四分一厘，而是二分一厘，明顯地，是有其必要性或政治性，而不是經濟性。是乜性？周一（23日）續。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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