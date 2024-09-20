20/09/2024 16:33

《本港經濟》8月CPI升2.5%低於預期，基本通脹率1.2%

《經濟通通訊社20日專訊》政府統計處公布，今年8月份整體消費物價按年上升2.5%，與7月相應升幅相同，但比市場預估升2.6%低。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數在8月的按年升幅(即基本通脹率)為1.2%，亦與7月份的相應升幅相同。



*政府料通脹短期內維持輕微*



政府發言人表示，8月基本消費物價通脹仍然處於輕微水平。外出用膳及外賣的價格錄得按年上升，但升幅放緩，基本食品價格進一步微升。能源相關項目的價格繼續明顯下跌。其他主要組成項目承受的價格壓力仍然大致受控。展望將來，整體而言通脹在短期內應會維持輕微。本地的成本或會因香港經濟繼續增長而面對一些溫和上升壓力。外圍價格壓力大致上應會進一步放緩，儘管地緣政治緊張局勢可能會帶來不確定性。政府會繼續留意情況。



*8月煙酒價格升20.8%*



在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在今年8月份錄得按年升幅的類別為煙酒(上升20.8%)、電力、燃氣及水(上升4.8%)、住屋(上升3.3%)、交通(上升2.8%)、外出用膳及外賣(上升2.4%)。

另一方面，綜合消費物價指數在8月份錄得按年跌幅的類別為衣履(下跌1.8%)，以及耐用物品(下跌0.9%)。

以今年首八個月合併計算，綜合消費物價指數較一年前同期上升1.8%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為1%。(cl)