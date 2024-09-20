20/09/2024 19:21

《再戰明天》澳洲央行一連兩日議息，美國公布PMI

《經濟通通訊社20日專訊》澳洲央行一連兩日議息，及美國公布PMI，料為下周一（23日）市場焦點。



*下周一日本假期休市，亞特蘭大聯儲總裁發表演講*



下周一日本假期休市。各國重要經濟活動方面，澳洲央行召開貨幣政策會議（至24日）。本港時間下周一晚8:00pm，英國財政大臣里夫斯在工黨會議上發表演講；同一時間，亞特蘭大聯儲總裁博斯蒂克透過網路在倫敦大學歐洲經濟與金融中心召開的傑出演講人研討會，就經濟前景發表演講。9:00pm，歐洲央行執委奇波洛內在歐洲議會經濟暨貨幣事務委員會參加有關數字歐元的聽證會。

數據方面，下周一9:45pm（本港時間．下同），美國公布9月製造業採購經理人指數，料由47.9升至48.5；9月綜合採購經理人指數；9月服務業採購經理人指數料由55.7降至55.2。

在本港，明日公布業績的公司有:上置集團(01207)等。

下周一（23日）公布業績的公司有:威鋮國際(01002)、時代集團控股(01023)等。

下周二（24日）公布業績的公司有:卓能（集團）(00131)、大象未來集團(02309)等。

下周三（25日）公布業績的公司有:鱷魚恤(00122)、恒和集團(00513)、新創建集團(00659)、聯合醫務(00722)、新世界百貨中國(00825)、國際娛樂(01009)、亞太資源(01104)、盈健醫療(01419)、新興印刷(01975)、大健康國際(02211)、玖龍紙業(02689)等。

下周四（26日）公布業績的公司有:新世界發展(00017)等。

下周五（27日）公布業績的公司有:中華汽車(00026)、達力集團(00029)、宏輝集團(00183)、亨泰(00197)、中國天化工(00362)、百利大(00495)、實力建業(00519)、德泰新能源集團(00559)、森美控股(00756)、遠見控股(00862)、中證國際(00943)、綠色能源科技集團(00979)、寰宇娛樂文化(01046)、毅興行(01047)、源宇宙教育(01082)、星凱控股(01166)、京維集團(01195)、傳遞娛樂(01326)、華章科技(01673)、TBKS HLDGS(01960)、金至尊集團(02882)、HSSP INTL(03626)等。

此外，明日米高集團(09879)將有基石投資者持股解禁。(wa)