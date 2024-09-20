20/09/2024 14:58

【美國減息】華僑銀行料年內美國續減息半厘，港P尚可降四分一厘

《經濟通通訊社20日專訊》華僑銀行預計，今年剩餘時間，美聯儲將再減息50個基點，即其後兩次11、12月會議每次均減息25個基點。同時，該行維持對2025年共減息125個基點的看法。該行稱，雖然減息50個基點幅度超越預測，但未令市場失望；美聯儲前置減息行動被視為增加美國經濟軟著陸的可能性。



*港銀減P幅度超預期*



短期內，由於港元貸款需求依然疲軟，且未見強勁的資金流入，港元利率或緊貼美元利率的下行趨勢。展望未來，該行中期觀點仍然是港幣利率的下跌速度將慢於美元利率，尤其是在貸款需求和港元資金流入回暖的情況下。另外，較早前幾間本地商業銀行宣布下調港元最優惠利率(P)25個基點，下調幅度超過預期，可能是考慮到港元利率自7月以來持續跟隨美元利率走低，加上美聯儲前置減息行動。相應地，該行下調今年港元最優惠利率的預測，預期今年剩餘時間有25個基點的減息空間，並不會跟足美聯儲減息幅度。

該行預計，由美聯儲的利率決策傳導至港元最優惠利率決策效應於年內約33%至50%，主因美聯儲在上輪的加息周期中，本地銀行並未跟足加息，因此最優惠利率與前端港元拆息的息差仍較窄；其次，由於現時港息已明顯低於美息，相信未來下調的幅度有限。(rh)