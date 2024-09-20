20/09/2024 11:04

【美國減息】廠商會馬介欽冀香港減息讓本地內需市場逐步回穩

《經濟通通訊社20日專訊》美國聯儲局決定減息0.5厘，是超過4年來首次減息，聯邦基金利率目標區間降至4.75厘至5厘，隨後本港銀行亦陸續宣布下調最優惠利率。

廠商會常務副會長馬介欽表示，港元減息可提振外地人來港消費興趣，估計美元走勢會慢慢偏弱。另一方面，融資成本下調亦可減輕市場、按揭，特別是市民對按揭壓力，刺激他們多些消費，對本地零售和餐飲生意都有幫助，期望令本地內需市場逐步回穩。貿易方面，港元與美元掛勾，港元貶值亦有助產品出口的競爭能力。

立法會議員(工業界第二)吳永嘉表示，現時經濟環境下，息口仍然很高，是否可以刺激消費者購買意欲及行為，仍有待觀望。其實借貸息口仍然很高，同業背著很重包袱去還銀行利息，如果再新投資或其他產品研發，同業可能比較吃力。(bn)