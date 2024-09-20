20/09/2024 13:22

【美國減息】老虎證券：美國減息符合預期，減息有利港股估值提升

《經濟通通訊社20日專訊》老虎證券（香港）投研總監陳慶煒表示，今次美國聯儲局減息0.5厘，合乎該行預期，在目前經濟數據並無完全轉壞的情形下，聯儲局以0.5厘的幅度開始減息，表現出不讓美國經濟跌落衰退的決心。事實上，無論是聯儲局會議後發布的聯儲經濟預測（Summary of Economic Projections），抑或是聯儲局主席鮑威爾的答記者問，傳遞出來的信息都是美聯儲對美國經濟充滿信心，甚至預期未來三年GDP增長都有2%，超過長期增長目標1.8%，認為聯儲局今次減息0.5厘行動迅速，有望大幅降低美國經濟進入衰退的概率，提升美股進入長牛的概率。

他指出，香港基本利率跟隨聯儲局，因此美國減息即是香港減息，直接影響各種信貸成本的降低，有利於資產價格的穩定。港股一向對海外流動性敏感，減息有利於估值的提升，但盈利預期的提升仍需要更多政策的支持。當然隨著聯儲局進入減息周期，內地有望出現更大的財政刺激政策空間。

他提及，在美國「軟著陸」情形下，股票類風險資產或將有較好的表現，尤其是小盤股、房地產REITs及生物科技等利率敏感型板塊，一方面，軟著陸意味著經濟增長保持穩健，這將為小盤股的業績提供基本的支撐。另一方面，利率條件的寬鬆將大幅減輕小公司的融資壓力，進而推動業務擴張和估值上漲。(bn)

