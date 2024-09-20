20/09/2024 11:28

香港銀行同業拆息(HIBOR) 期限 HIBOR(%) 升跌（基點/BP） 隔夜 3.495 +39.988 一周 3.48857 +30.988 兩周 3.60369 +22.036 一個月 3.64548 +3.107 兩個月 3.8122 -0.691 三個月 3.87833 -2.399 六個月 3.91512 -6.917 一年 3.93304 -7.465

《經濟通通訊社20日專訊》美國減息0.5厘後，多間本港銀行昨天亦宣布減息0.25厘。港元拆息延續短息升、長息落之走勢。其中，隔夜息再漲近40基點，報3.495厘，為近三周新高，與樓按相關的一個月拆息也結束六連跌，由16個月低位回升至3.64548厘。*一年期拆息跌穿4厘*一周拆息升30基點至3.48857厘，但反映銀行資金成本的三個月拆息跌勢未止，進一步降至3.87833厘。是2023年5月2日後最低。長息方面，六個月及一年期分別降至3.91512厘及3.93304厘。港元匯價今早在7.7896-7.7950之間上落，最新報7.7899，較前收市價升0.06%。(cl)資料來源：香港銀行公會