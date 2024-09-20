20/09/2024 11:28
《港元利率》一個月拆息結束六連跌，隔夜息創近三周新高
《經濟通通訊社20日專訊》美國減息0.5厘後，多間本港銀行昨天亦宣布減息0.25厘。港元拆息延續短息升、長息落之走勢。其中，隔夜息再漲近40基點，報3.495厘，為近三周新高，與樓按相關的一個月拆息也結束六連跌，由16個月低位回升至3.64548厘。
*一年期拆息跌穿4厘*
一周拆息升30基點至3.48857厘，但反映銀行資金成本的三個月拆息跌勢未止，進一步降至3.87833厘。是2023年5月2日後最低。長息方面，六個月及一年期分別降至3.91512厘及3.93304厘。
港元匯價今早在7.7896-7.7950之間上落，最新報7.7899，較前收市價升0.06%。(cl)
資料來源：香港銀行公會
*一年期拆息跌穿4厘*
一周拆息升30基點至3.48857厘，但反映銀行資金成本的三個月拆息跌勢未止，進一步降至3.87833厘。是2023年5月2日後最低。長息方面，六個月及一年期分別降至3.91512厘及3.93304厘。
港元匯價今早在7.7896-7.7950之間上落，最新報7.7899，較前收市價升0.06%。(cl)
|期限
|HIBOR(%)
|升跌（基點/BP）
|隔夜
|3.495
|+39.988
|一周
|3.48857
|+30.988
|兩周
|3.60369
|+22.036
|一個月
|3.64548
|+3.107
|兩個月
|3.8122
|-0.691
|三個月
|3.87833
|-2.399
|六個月
|3.91512
|-6.917
|一年
|3.93304
|-7.465
資料來源：香港銀行公會